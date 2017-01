Météo Maroc

Casablanca 13°C 20°C 7 Km/h (NNE) H. 77% 0.0mm (0%) UV 3 Rabat 10°C 20°C 6 Km/h (NNO) H. 78% 0.0mm (0%) UV 3 Tanger 6°C 18°C 4 Km/h (O) H. 78% 0.0mm (0%) UV 3 Marrakech 8°C 23°C 3 Km/h (NO) H. 28% 0.0mm (0%) UV 4 Fès 4°C 18°C 4 Km/h (NNO) H. 61% 0.0mm (0%) UV 3 Agadir 12°C 23°C 6 Km/h (O) H. 59% 0.0mm (0%) UV 4 Oujda 3°C 16°C 4 Km/h (NNO) H. 65% 0.0mm (0%) UV 3 Tétouan 7°C 21°C 3 Km/h (NO) H. 80% 0.0mm (0%) UV 3 Meknès 5°C 19°C 3 Km/h (ONO) H. 69% 0.0mm (0%) UV 3 Safi 13°C 20°C 19 Km/h (NNE) H. 74% 0.0mm (0%) UV 3 Mohammedia 12°C 19°C 7 Km/h (NNE) H. 74% 0.0mm (0%) UV 3 Ifrane -1°C 12°C 7 Km/h (O) H. 45% 0.0mm (0%) UV 3 El Jadida 11°C 19°C 11 Km/h (NNE) H. 76% 0.0mm (0%) UV 3 Taza 4°C 17°C 5 Km/h (O) H. 54% 0.0mm (0%) UV 3 Aït Melloul 12°C 23°C 6 Km/h (O) H. 59% 0.0mm (0%) UV 4 Al Hoceïma 8°C 18°C 3 Km/h (NNE) H. 73% 0.0mm (0%) UV 3 Arfoud 6°C 18°C 3 Km/h (N) H. 46% 0.0mm (0%) UV 3 Assilah 11°C 20°C 7 Km/h (NNO) H. 73% 0.0mm (0%) UV 3 Azilal -3°C 8°C 5 Km/h (NNO) H. 36% 0.0mm (0%) UV 4 Azrou -2°C 13°C 7 Km/h (O) H. 45% 0.0mm (0%) UV 3 Ben Guerir 7°C 20°C 6 Km/h (NNE) H. 53% 0.0mm (0%) UV 3 Beni Mellal 1°C 18°C 4 Km/h (NO) H. 34% 0.0mm (0%) UV 3 Berkane 6°C 19°C 5 Km/h (NNO) H. 71% 0.0mm (0%) UV 3 Berrechid 5°C 22°C 4 Km/h (N) H. 79% 0.0mm (0%) UV 3 Bir Jdid 11°C 20°C 7 Km/h (NNE) H. 75% 0.0mm (0%) UV 3 Bouskoura 8°C 21°C 4 Km/h (N) H. 81% 0.0mm (0%) UV 3 Bouznika 8°C 21°C 4 Km/h (NNO) H. 80% 0.0mm (0%) UV 3 Ceuta 12°C 18°C 4 Km/h (E) H. 78% 0.0mm (0%) UV 3 Chefchaouen 0°C 17°C 2 Km/h (SO) H. 77% 0.0mm (0%) UV 3 Chrafate 8°C 19°C 3 Km/h (O) H. 79% 0.0mm (0%) UV 3 Dakhla 20°C 28°C 15 Km/h (SE) H. 38% 0.0mm (0%) UV 5 El Kelaâ des S. 4°C 21°C 4 Km/h (OSO) H. 26% 0.0mm (0%) UV 3 Errachidia 2°C 17°C 3 Km/h (SE) H. 40% 0.0mm (0%) UV 3 Es-Semara 11°C 22°C 13 Km/h (ESE) H. 23% 0.0mm (0%) UV 4 Essaouira 13°C 21°C 19 Km/h (NNE) H. 60% 0.0mm (0%) UV 4 Figuig 0°C 13°C 11 Km/h (NNE) H. 43% 0.0mm (0%) UV 3 Fnideq 11°C 19°C 4 Km/h (O) H. 78% 0.0mm (0%) UV 3 Fquih Ben Salah 3°C 22°C 3 Km/h (OSO) H. 40% 0.0mm (0%) UV 3 Guelmim 8°C 24°C 7 Km/h (NO) H. 41% 0.0mm (0%) UV 4 Guercif 7°C 18°C 4 Km/h (E) H. 50% 0.0mm (0%) UV 3 Inezgane 12°C 23°C 6 Km/h (O) H. 59% 0.0mm (0%) UV 4 Kasba Tadla 2°C 22°C 3 Km/h (O) H. 38% 0.0mm (0%) UV 3 Kénitra 10°C 19°C 7 Km/h (NNO) H. 76% 0.0mm (0%) UV 3 Khémisset 7°C 20°C 3 Km/h (NO) H. 74% 0.0mm (0%) UV 3 Khénifra -1°C 15°C 3 Km/h (OSO) H. 40% 0.0mm (0%) UV 3 Khouribga 7°C 19°C 4 Km/h (OSO) H. 48% 0.0mm (0%) UV 3 Ksar El Kébir 4°C 21°C 3 Km/h (OSO) H. 84% 0.0mm (0%) UV 3 Laayoune 14°C 27°C 21 Km/h (E) H. 25% 0.0mm (0%) UV 4 Lagouira 20°C 26°C 15 Km/h (SE) H. 45% 0.0mm (0%) UV 4 Larache 10°C 20°C 7 Km/h (NNO) H. 73% 0.0mm (0%) UV 3 M'Diq 7°C 19°C 3 Km/h (NO) H. 80% 0.0mm (0%) UV 3 Martil 7°C 20°C 3 Km/h (NE) H. 81% 0.0mm (0%) UV 3 Melilla 10°C 18°C 6 Km/h (ENE) H. 68% 0.0mm (0%) UV 3 Midelt 1°C 12°C 11 Km/h (ONO) H. 31% 0.0mm (0%) UV 3 Mirleft 13°C 23°C 8 Km/h (ONO) H. 55% 0.0mm (0%) UV 4 Nador 8°C 20°C 5 Km/h (NE) H. 70% 0.0mm (0%) UV 3 Nouaceur 6°C 23°C 4 Km/h (N) H. 81% 0.0mm (0%) UV 3 Ouarzazate 3°C 19°C 3 Km/h (OSO) H. 27% 0.0mm (0%) UV 4 Oued Laou 7°C 20°C 3 Km/h (NE) H. 81% 0.0mm (0%) UV 3 Oued Zem 6°C 21°C 3 Km/h (SO) H. 47% 0.0mm (0%) UV 3 Ouezzane 2°C 20°C 2 Km/h (SO) H. 84% 0.0mm (0%) UV 3 Oulad Teïma 10°C 25°C 7 Km/h (SO) H. 44% 0.0mm (0%) UV 4 Oulmès 5°C 19°C 4 Km/h (ONO) H. 71% 0.0mm (0%) UV 3 Saïdia 6°C 19°C 4 Km/h (NNO) H. 71% 0.0mm (0%) UV 3 Salé 10°C 20°C 6 Km/h (NNO) H. 78% 0.0mm (0%) UV 3 Séfrou 5°C 17°C 5 Km/h (NNO) H. 52% 0.0mm (0%) UV 3 Settat 7°C 23°C 6 Km/h (NNO) H. 69% 0.0mm (0%) UV 3 Sidi Ifni 12°C 23°C 8 Km/h (NNO) H. 58% 0.0mm (0%) UV 4 Sidi Kacem 7°C 22°C 3 Km/h (ONO) H. 78% 0.0mm (0%) UV 3 Sidi Slimane 7°C 22°C 4 Km/h (NO) H. 79% 0.0mm (0%) UV 3 Souk El Arbaa 6°C 21°C 3 Km/h (SO) H. 83% 0.0mm (0%) UV 3 Tamansourt 9°C 24°C 3 Km/h (NO) H. 27% 0.0mm (0%) UV 4 Tamesna 10°C 20°C 6 Km/h (NNO) H. 78% 0.0mm (0%) UV 3 Tan-Tan 13°C 24°C 11 Km/h (NNE) H. 41% 0.0mm (0%) UV 4 Taounate 4°C 16°C 2 Km/h (SO) H. 68% 0.0mm (0%) UV 3 Taourirt 5°C 19°C 2 Km/h (ONO) H. 59% 0.0mm (0%) UV 3 Tarfaya 17°C 22°C 24 Km/h (E) H. 52% 0.0mm (0%) UV 4 Taroudant 10°C 24°C 8 Km/h (SSO) H. 36% 0.0mm (0%) UV 4 Tata 7°C 18°C 4 Km/h (S) H. 35% 0.0mm (0%) UV 4 Témara 10°C 20°C 6 Km/h (NNO) H. 78% 0.0mm (0%) UV 3 Tiflet 5°C 20°C 4 Km/h (NO) H. 78% 0.0mm (0%) UV 3 Tiznit 10°C 22°C 6 Km/h (NO) H. 52% 0.0mm (0%) UV 4 Youssoufia 7°C 19°C 9 Km/h (NE) H. 64% 0.0mm (0%) UV 3 Zagora 6°C 17°C 3 Km/h (ESE) H. 41% 0.0mm (0%) UV 4

Ciel dégagé sur 95% du territoire et nuages partiels sur 4 villes. Moyenne minima 7.5°C et moyenne maxima 19.9°C. Record minima -3°C à Azilal et record maxima 28°C prévue à Dakhla.

On est à 19 jours et 11 heures passés de l'hiver, à 69 jours et 11 heures de l'équinoxe de printemps prochain. actualités météo





11.07 - Le Chergui soufflera chaud et fort cette semaine



La Direction de la Météorologie Nationale a annoncé qu'une vague de forte chaleur s’abattra sur le Royaume du début de la semaine jusqu'au jeudi 14/7, surtout pour les zones du sud et du sud-est, avec des températures qui peuvent atteindre les 47°C sous l'ombre. La DMN a rappelé que des températures entre 43°C et 47°C seront prévus sur...



19.04 - Mars 2016 encore le plus chaud



Voilà, encore un record de température battu après une longue série durant l'année 2015. Il s'est avéré que le mois printanier que nous venions de quitter vient de battre un record et s'est montré le moins de mars le plus chaud jamais enregistré depuis que l'Homme prélève des mesures de température, c'est à dire depuis 1880, selon l'Ag...



20.03 - Le temps d'un printemps



Aujourd’hui même à 04:30 du matin est survenu l’équinoxe de du printemps 2016, le laps de temps où l'axe de la terre par rapport au soleil est en opposition, et le jour de l’année avec l’équinoxe de l'automne où la durée de la nuit est approximativement égale à la duré du jour partout dans la planète, même sur les pôles où cette périod...



25.01 - Séisme au nord du Maroc la nuit du 25 janvier



Un séisme moyen d'une magnitude 6.1 a frappé dans la nuit du 25 janvier 2016 la région du Hoceima et alentour à 04:22 en temps universel. L’épicentre était au large de la méditerranée à 62km de Hoceima et à une profondeur de 11.5Km. A noter aussi que la même région a connu un séisme de 5.1 de magnitude le 21 janvier dernier à 41km au n...



22.01 - Lorsque le plastique détrônera les poissons



On sait déjà que les océans se réchauffent et deviennent de plus en plus acide à cause du dioxyde de carbone que nous pompons dans l'atmosphère. Mais aussi ils sont confronté à un autre problème que l’être humain lui inflige : le plastique. Notre vie moderne est dominée désormais par cet élément omniprésent, depuis la packaging des pro...



21.01 - Officiellement l'année 2015 est la plus chaude



Officiellement, l'année 2015 a été l'année la plus chaude jamais enregistré selon un rapport émit par la NOAA et la NASA hier (20/01), la plus chaude jamais enregistré veut dire depuis que l'homme archive les données météo réelles, c'est à dire depuis 1880. 2015 a battu les records tout azimut, 15 des 16 années les plus chaudes ont sur...



16.01 - 15 janvier: journée la plus froide



Hier 15 janvier marque théoriquement la journée la plus froide de l'année, selon le fait que l'hiver dit climatique débute le premier décembre. Théoriquement donc les températures ne feront qu’augmenter désormais, doucement mais sûrement, toujours dans la théorie car à plusieurs fois le mois de février enregistre une apogée du froid. Q...



01.12 - On entre en hiver météorologique



Il s'agit donc de l'hiver dit météorologique qui diffère de l'hiver qu'on peut appeler astronomique, car ce dernier ne correspond qu'à la configuration de la terre dans sa révolution autour du soleil, et non du climat en sois plus précisément. C'est bien pour cela que le top de la chaleur estival ne correspond pas dans le réel au 21 ju...



30.10 - Le cyclone Chapala au Yémen



Décidément c'est l'année de tous les cyclones, de tous les records de cyclones et de tous les cyclones exceptionnels. Le dernier en date est Chapala qui s'est soudainement renforcé sur la Mer d'Arabie. Il est déjà en catégorie 4 et ne tarderait pas à atteindre la catégorie 5. Qui fera de lui un nouveau record battu cette année, car la ...